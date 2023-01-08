Подавший сигнал тревоги авиалайнер успешно приземлился в Москве

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, успешно приземлился в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «РЕН ТВ».

Вылетевший в Таиланд самолет вернулся в Новосибирск из-за повреждения лобового стекла

Ранее лайнер подал сигнал тревоги над Вологодской областью. Рейс в итоге полностью выполнил первоначальный план полета.

Что именно произошло на борту, пока неизвестно. О пострадавших не сообщается.

Ранее самолет, летевший рейсом Тюмень — Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за неисправности системы кондиционирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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