Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в Тюмень из-за неисправности

Самолет, летевший рейсом Тюмень — Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В Южно-Сахалинске самолет совершил экстренную посадку из-за задымления в салоне

«По предварительным данным, утром 5 января из-за неисправности системы кондиционирования в аэропорт вылета вернулся пассажирский самолет авиакомпании Utair», — цитирует сообщение РИА Новости.

В надзорном ведомстве отметили, что вынужденная посадка прошла в штатном режиме. Информации о пострадавших нет. Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаСамолетТюмень
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