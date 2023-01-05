Летевший в Новый Уренгой самолет вернулся в Тюмень из-за неисправности
Самолет, летевший рейсом Тюмень — Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным, утром 5 января из-за неисправности системы кондиционирования в аэропорт вылета вернулся пассажирский самолет авиакомпании Utair», — цитирует сообщение РИА Новости.
В надзорном ведомстве отметили, что вынужденная посадка прошла в штатном режиме. Информации о пострадавших нет. Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента.
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