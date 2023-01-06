Вылетевший в Таиланд самолет вернулся в Новосибирск из-за повреждения лобового стекла
Самолет авиакомпании Azur Air, вылетевший в Таиланд, вернулся в аэропорт Новосибирска из-за повреждения лобового стекла. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Воздушное судно, следовавшее по маршруту Новосибирск - Утапао, совершило посадку в аэропорту имени А.И. Покрышкина около 07:00 (03:00 мск). В аэропорт вылета вернулись 263 пассажира, в том числе 71 ребенок.
Красноярская транспортная прокуратура по факту произошедшего организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
По данным Новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, самолет вернулся в новосибирский аэропорт «по причине повреждения остекления кабины пилотов». Ведомство начало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
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