В России могут начать снимать всех пассажиров такси на видео

В России автомобили такси предложили обязать оснащать видеорегистраторами, которые будут снимать обстановку в салоне, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий проект закона, который внесен в Госдуму.

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При этом в салоне транспортного средства должна находиться информация о ведении видеосъемки. Депутаты считают, что инициатива позволит усилить безопасность как пассажиров, так и водителей.

Ранее таксисты в России пожаловались на низкое качество китайских машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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