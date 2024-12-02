В России могут начать снимать всех пассажиров такси на видео
2 декабря 202405:17
В России автомобили такси предложили обязать оснащать видеорегистраторами, которые будут снимать обстановку в салоне, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий проект закона, который внесен в Госдуму.
При этом в салоне транспортного средства должна находиться информация о ведении видеосъемки. Депутаты считают, что инициатива позволит усилить безопасность как пассажиров, так и водителей.
Ранее таксисты в России пожаловались на низкое качество китайских машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru