В Санкт-Петербурге арестовали десять лет ездившего без прав таксиста

По её словам, мужчину лишили водительских прав ещё 4 августа 2015 года, соответствующее решение принял мировой судья судебного участка №8 в Челябинске.

Лебедева отметила, что Зайнаков, который был задержан на Косой линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге, заявил, что не знал о решении челябинского судьи. Свою вину он признал.

«Зайнакову вменяется часть вторая статьи 12.7 КоАП РФ об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления», - заключила она.

Ранее Лебедева заявила, что в Санкт-Петербурге молодой человек по имени Стас сделал предложение своей девушке Забаве прямо в зале Василеостровского суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

