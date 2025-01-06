В Санкт-Петербурге арестовали десять лет ездившего без прав таксиста
Мировой судья в Санкт-Петербурге на 10 суток арестовал таксиста Дмитрия Зайнакова, который был лишен водительских прав почти 10 лет назад. Об этом в своём Telegram-канале заявила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По её словам, мужчину лишили водительских прав ещё 4 августа 2015 года, соответствующее решение принял мировой судья судебного участка №8 в Челябинске.
Лебедева отметила, что Зайнаков, который был задержан на Косой линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге, заявил, что не знал о решении челябинского судьи. Свою вину он признал.
«Зайнакову вменяется часть вторая статьи 12.7 КоАП РФ об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления», - заключила она.
Ранее Лебедева заявила, что в Санкт-Петербурге молодой человек по имени Стас сделал предложение своей девушке Забаве прямо в зале Василеостровского суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru