В Сургуте спасли тридцать брошенных на дороге кошек

Жители Ханты-Мансийского округа спасли почти 30 молодых кошек, оставленных неизвестными на заснеженной трассе, сообщают РИА Новости.

Котят в количестве 28 штук обнаружила около трассы в сторону города Когалым Елена Макогон жительница Сургута. Животные были в клетках.

«Рядом никого не было. Но раньше в соцсетях появлялось сообщение о мужчине, который спрашивал, куда можно деть 28 кошечек... Ровно столько и нашли, они все живые, они были в открытых клетках. Внутри также были лотки, миски с водой и кормом. Кто-то все это оставил на холоде, возможно, надеясь, что животные разбегутся по лесу», - сказала Макогон.

Она же рассказала, что животных разобрали добровольцы.