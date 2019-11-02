В Сургуте спасли тридцать брошенных на дороге кошек
Жители Ханты-Мансийского округа спасли почти 30 молодых кошек, оставленных неизвестными на заснеженной трассе, сообщают РИА Новости.
Котят в количестве 28 штук обнаружила около трассы в сторону города Когалым Елена Макогон жительница Сургута. Животные были в клетках.
«Рядом никого не было. Но раньше в соцсетях появлялось сообщение о мужчине, который спрашивал, куда можно деть 28 кошечек... Ровно столько и нашли, они все живые, они были в открытых клетках. Внутри также были лотки, миски с водой и кормом. Кто-то все это оставил на холоде, возможно, надеясь, что животные разбегутся по лесу», - сказала Макогон.
Она же рассказала, что животных разобрали добровольцы.
Фото с выброшенными клетками, где содержались кошки, было размещено вечером в пятницу в сообществе общественного движения «Дай лапу». В публикации не уточнялось количество котят, оставленных на морозе.
Отдел МВД по Сургутскому району начал проверку по данному факту.
Ранее телеведущий Тимофей Баженов в эфире НСН рассказал, как наказал бы людей за жесткое обращение с животными.
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