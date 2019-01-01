Баженов: За жестокое обращение с кем бы то ни было нужно наказывать независимо от возраста

Тимофей Баженов: «Я полностью поддерживаю это решение и считаю, что за жестокое обращение с кем бы то ни было нужно наказывать. Причем, наказывать без разбора. Вот, например, пусть с 14 лет этим занимаются полицейские и суды, а до 14 эти проблемы должны решать родители, наказывая детей. Наказывая адекватно, чтобы никогда в жизни ребеночку больше не пришло в голову наступить на хвост кошке или обидеть собачку, подчеркнул он, общаясь с НСН.

