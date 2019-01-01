Баженов: За жестокое обращение с кем бы то ни было нужно наказывать независимо от возраста
Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам наводнения
Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам наводнения. Число погибших в результате наводнения в Иркутской области достигло 25 человек.
Тимофей Баженов: «Царствие Небесное погибшим, скорейшего выздоровления – пострадавшим. Наводнение было действительно страшным и траур абсолютно оправдан. Думаю, надо помолчать минутку», - предложил Тимофей Баженов в эфире НСН.
В России хотят снизить возраст ответственности за живодерство
В России хотят снизить возраст ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет. Законопроект уже внесен в Госдуму.
Тимофей Баженов: «Я полностью поддерживаю это решение и считаю, что за жестокое обращение с кем бы то ни было нужно наказывать. Причем, наказывать без разбора. Вот, например, пусть с 14 лет этим занимаются полицейские и суды, а до 14 эти проблемы должны решать родители, наказывая детей. Наказывая адекватно, чтобы никогда в жизни ребеночку больше не пришло в голову наступить на хвост кошке или обидеть собачку, подчеркнул он, общаясь с НСН.
Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес
Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес со стороны ведущего местного телеканала.
Тимофей Баженов: «Поступил по-президентски. Тут хочется вспомнить историю с Александром III. Однажды к нему пришли и сказали: «Государь-император, там какой-то холоп вас обзывает, что с ним сделать? » - «Передайте ему, что Государь-император думает о нем то же самое». Вот настоящий царский ответ, - отметил он, общаясь с НСН.
Меркель прокомментировала собственные приступы дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что ответственно относится к своему здоровью. Таким образом она прокомментировала три приступа сильной дрожи, случившиеся с ней за последние три недели.
Тимофей Баженов: «Может быть, она, конечно и ответственно относится к своему здоровью, но ее здоровье громко говорит: «Ангела! Пора на пенсию! Ты же вся трясешься!»- сказал он НСН.
В России хотят запретить уничтожение санкционных продуктов
В Правительстве России поддержали предложение о запрете уничтожения изъятых продуктов.
Тимофей Баженов: «Вот это я поддерживаю. Я считаю, что к любой еде нужно относиться с уважением. И, если уж какие-то продукты уничтожаются, то, по крайней мере, эти акции не надо показывать по телевизору и рассказывать о них по радио. На свете очень много голодных, и показывать, что где-то по непонятными причинам мандарины и консервы давят бульдозерами, как-то не по-христиански», - заявил НСН Тимофей Баженов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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