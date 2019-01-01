Авторские новости

Баженов: За жестокое обращение с кем бы то ни было нужно наказывать независимо от возраста

12 июля20:00

Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня

1

Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам наводнения

Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам наводнения. Число погибших в результате наводнения в Иркутской области достигло 25 человек. 

Тимофей Баженов: «Царствие Небесное погибшим, скорейшего выздоровления – пострадавшим. Наводнение было действительно страшным и траур абсолютно оправдан. Думаю, надо помолчать минутку», - предложил Тимофей Баженов в эфире НСН

2

В России хотят снизить возраст ответственности за живодерство

В России хотят снизить возраст ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Тимофей Баженов: «Я полностью поддерживаю это решение и считаю, что за жестокое обращение с кем бы то ни было нужно наказывать. Причем, наказывать без разбора. Вот, например, пусть с 14 лет этим занимаются полицейские и суды, а до 14 эти проблемы должны решать родители, наказывая детей. Наказывая адекватно, чтобы никогда в жизни ребеночку больше не пришло в голову наступить на хвост кошке или обидеть собачку, подчеркнул он, общаясь с НСН

3

Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес

Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес со стороны ведущего местного телеканала.

Тимофей Баженов:  «Поступил по-президентски. Тут хочется вспомнить историю с Александром III. Однажды к нему пришли и сказали: «Государь-император, там какой-то холоп вас обзывает, что с ним сделать? » - «Передайте ему, что Государь-император думает о нем то же самое». Вот настоящий царский ответ, - отметил он, общаясь с НСН

4

Меркель прокомментировала собственные приступы дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что ответственно относится к своему здоровью. Таким образом она прокомментировала три приступа сильной дрожи, случившиеся с ней за последние три недели.

Тимофей Баженов: «Может быть, она, конечно и ответственно относится к своему здоровью, но ее здоровье громко говорит: «Ангела! Пора на пенсию! Ты же вся трясешься!»- сказал он НСН.

5

В России хотят запретить уничтожение санкционных продуктов

В Правительстве России поддержали предложение о запрете уничтожения изъятых продуктов.

Тимофей Баженов: «Вот это я поддерживаю. Я считаю, что к любой еде нужно относиться с уважением. И, если уж какие-то продукты уничтожаются, то, по крайней мере, эти акции не надо показывать по телевизору и рассказывать о них по радио. На свете очень много голодных, и показывать, что где-то по непонятными причинам мандарины и консервы давят бульдозерами, как-то не по-христиански», - заявил НСН Тимофей Баженов. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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ТЕГИ:Тимофей БаженовАвторские Новости