Под Ростовом две девочки погибли в автомобиле из-за жары

В Ростовской области расследуют уголовное дело после гибели двух маленьких девочек, которые скончались в автомобиле из-за жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по региону.

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3 июля две девочки 2017 и 2019 годов рождения играли во дворе своего дома в Каменском районе и залезли в автомобиль. Мать потеряла детей и обратилась в правоохранительные органы. Позже детей обнаружили в машине.

Они погибли из-за воздействия высокой атмосферной температуры. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По данному факту прокуратура начала проверку.

Отмечается, что в южных и восточных районах области стоит 40-градусная жара.

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