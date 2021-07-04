Под Ростовом две девочки погибли в автомобиле из-за жары

3 июля две девочки 2017 и 2019 годов рождения играли во дворе своего дома в Каменском районе и залезли в автомобиль. Мать потеряла детей и обратилась в правоохранительные органы. Позже детей обнаружили в машине.

Они погибли из-за воздействия высокой атмосферной температуры. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По данному факту прокуратура начала проверку.

Отмечается, что в южных и восточных районах области стоит 40-градусная жара.

На днях более 700 человек стали жертвами аномальной жары в Канаде.

