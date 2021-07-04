Под Ростовом две девочки погибли в автомобиле из-за жары
В Ростовской области расследуют уголовное дело после гибели двух маленьких девочек, которые скончались в автомобиле из-за жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по региону.
3 июля две девочки 2017 и 2019 годов рождения играли во дворе своего дома в Каменском районе и залезли в автомобиль. Мать потеряла детей и обратилась в правоохранительные органы. Позже детей обнаружили в машине.
Они погибли из-за воздействия высокой атмосферной температуры. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По данному факту прокуратура начала проверку.
Отмечается, что в южных и восточных районах области стоит 40-градусная жара.
На днях более 700 человек стали жертвами аномальной жары в Канаде.
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