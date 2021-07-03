Более 700 человек погибли в Канаде от аномальной жары
Более 700 человек стали жертвами аномальной жары в Канаде. Об этом сообщила служба судмедэкспертизы провинции Британская Колумбия, передает телеканал CBC.
Служба заявила о 719 смертях после того, как погода побила все температурные рекорды на территории Британской Колумбии.
«Мы публикуем эту информацию, поскольку считается, что экстремальные погодные условия, которые пережила Британская Колумбия на прошлой неделе, являются существенным фактором, способствующим увеличению числа смертей», — отметила главный судмедэксперт провинции Лиза Лапойнт.
По словам Лапойнт, за минувшую неделю служба судмедэкспертизы получила множество сообщений о внезапных смертях. Судмедэксперт подчеркнула, что до наступления аномальной жары в последние три-пять лет были зафиксированы три летальных исхода из-за жаркой погоды.
Лапойнт подчеркнула, что число обращений по факту внезапных смертей снижалось параллельно снижению количества предупреждений об аномальной жаре.
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