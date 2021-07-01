В американском Орегоне 63 человека погибли от жары

Погибшим - от 44 до 97 лет. Во всех случаях причиной их смерти названа гипертермия, или перегрев.

Три дня подряд в штате фиксируются рекордные температуры для этого времени года. Так, в Портленде температура днем превышает 30 градусов по Цельсию.

Отмечается, что в 2017-2019 годах на весь штат пришлось только 12 смертей от жары.

В то время как Москва уже практически оправилась от последствий «суперливня», для жителей большей части России погода приготовила другой «подарок». Их ждет испытание аномальной жарой – синоптики прогнозируют температуру на 7-10 градусов выше нормы.

