В американском Орегоне 63 человека погибли от жары
Как минимум 63 человека скончались от жары в американском штате Орегон, сообщает издание Oregonian.
Погибшим - от 44 до 97 лет. Во всех случаях причиной их смерти названа гипертермия, или перегрев.
Три дня подряд в штате фиксируются рекордные температуры для этого времени года. Так, в Портленде температура днем превышает 30 градусов по Цельсию.
Отмечается, что в 2017-2019 годах на весь штат пришлось только 12 смертей от жары.
В то время как Москва уже практически оправилась от последствий «суперливня», для жителей большей части России погода приготовила другой «подарок». Их ждет испытание аномальной жарой – синоптики прогнозируют температуру на 7-10 градусов выше нормы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- В американском Орегоне 63 человека погибли от жары
- В Крыму повышаются тарифы на газ и электроэнергию
- Власти Турции полностью отменяют комендантский час
- Российским туристам разрешили безвизовый въезд в Иран в рамках групповых туров
- В Москве с 1 июля вырастут тарифы на ЖКУ
- Американская ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников
- Росстат заявил, что реальные зарплаты россиян растут
- Экс-министр обороны США Дональд Рамсфелд скончался на 89-м году жизни
- НАТО сохранит свое представительство в Черном море
- Белорусскому журналисту предъявили обвинение в госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru