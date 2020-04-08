Под наблюдением медиков из-за коронавируса в России находится 180 тысяч человек

Там отметили, что в стране проведено свыше 910 тысяч тестов на выявление коронавируса.

По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю за ситуацией на 7 апреля, в России зарегистрировано 7 497 случаев обнаружения COVID-19. Умерли 58 человек, излечились 494.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что считает «непростой, но не безнадёжной совершенно» ситуацию с коронавирусом в стране.







