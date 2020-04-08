Под наблюдением медиков из-за коронавируса в России находится 180 тысяч человек
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 180 тысяч человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что в стране проведено свыше 910 тысяч тестов на выявление коронавируса.
По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю за ситуацией на 7 апреля, в России зарегистрировано 7 497 случаев обнаружения COVID-19. Умерли 58 человек, излечились 494.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что считает «непростой, но не безнадёжной совершенно» ситуацию с коронавирусом в стране.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Петиция о военных медиках из РФ в Италии набрала 600 подписей
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи