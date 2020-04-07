Путин назвал «не безнадёжной» ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин считает «непростой, но не безнадёжной совершенно» ситуацию с коронавирусом в стране. Об этом он заявил на совещании с экспертами по борьбе с Covid-19.

Глава государства поблагодарил медиков и вирусологов за рекомендации для органов власти, передаёт «Интерфакс». Путин также выразил уверенность, что при грамотных, организованных и дисциплинированных действиях страна пройдёт этот непростой этап с минимальными потерями.

В ходе совещания президент выслушал прогнозы экспертов и поинтересовался их мнением насчёт возможности сокращения нерабочего периода, пока продлённого до 30 апреля.

По последним данным, в России выявлено почти 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Прирост за последние сутки стал рекордным.

