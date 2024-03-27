Автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка арестовали до 25 мая

Дзержинский суд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор Николая Конашенка, опубликовавшего неоднозначные посты о теракте в «Крокус Сити Холле», передает ТАСС.

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Конашенок пробудет под стражей до 25 мая. Ему предъявили обвинение по уголовной статье о публичном оправдании терроризма.

По данным следствия, с 22 по 25 марта мужчина опубликовал в соцсетях комментарии, оправдывающие теракт в «Крокусе». Появившиеся в интернете скриншоты вызвали большой общественный резонанс.

В понедельник Конашенка задержали в аэропорту Пулково. Накануне суд назначил ему наказание в виде 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство в отделении полиции. Супруга обвиняемого Роксана Шатуновская из-за высказываний мужа уволилась с поста директора общественного пространства «Новая Голландия», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Роксаны Шатуновской
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