Автора постов о теракте в «Крокусе» Конашенка арестовали до 25 мая

Конашенок пробудет под стражей до 25 мая. Ему предъявили обвинение по уголовной статье о публичном оправдании терроризма.

По данным следствия, с 22 по 25 марта мужчина опубликовал в соцсетях комментарии, оправдывающие теракт в «Крокусе». Появившиеся в интернете скриншоты вызвали большой общественный резонанс.

В понедельник Конашенка задержали в аэропорту Пулково. Накануне суд назначил ему наказание в виде 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство в отделении полиции. Супруга обвиняемого Роксана Шатуновская из-за высказываний мужа уволилась с поста директора общественного пространства «Новая Голландия», напоминает «Радиоточка НСН».

