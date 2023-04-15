СМИ: около 15 тысяч человек эвакуировали из-за неразорвавшейся бомбы времен ВОВ в Дрездене

В немецком городе Дрезден эвакуировали порядка 15 тысяч жителей из-за найденной во время строительных работ неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, сообщают издания Bild и MDR.

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Бомбу нашли в пятницу, 14 апреля, в южном пригороде Дрездена. В связи с этим этого жителей в радиусе 1 км от места обнаружения снаряда попросили покинуть свои дома, сообщает MDR.

Радиостанция уточняет, что бомба представляла собой снаряд американского производства весом 250 кг. Саперы решили, что бомбу необходимо обезвредить на месте, так как она могла представлять опасность.

Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала, что в Нидерландах погнули американскую ядерную бомбу.

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ФОТО: РИА Новости
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