Со дна Балтийского моря подняли свыше 9,5 тысячи снарядов времен ВОВ
Более 9,5 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли водолазы со дна Балтийского моря. Об этом сообщили в МЧС.
Как отметили в ведомстве, специалисты в течение шести лет ведут разминирование акватории у берегов Балтийска. Здесь с 1945 года затоплена немецкая баржа, она находится на 17-метровой глубине.
«Останки и местность вокруг усеяны сотней тысяч снарядов... Только за последний месяц со дна поднято более 9,5 тыс. снарядов. Работы проводятся на пожарно-спасательном катере “Игорь Прокопчик”», - указали в МЧС.
Опасный груз поднимают на поверхность водолазы центра по спасательным операциям особого риска «Лидер», поисково-спасательный отряд обеспечивает проведение работ технически, спасатели доставляют боеприпасы на берег. Далее находки передают инженерным войскам, которые вывозят снаряды на полигон и уничтожают.
Ранее в Волоколамском округе Подмосковья сотрудники «Мособлпожспаса» ликвидировали боеприпас времен ВОВ, обнаруженный при вспашке земли, пишет 360.ru.
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