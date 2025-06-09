Со дна Балтийского моря подняли свыше 9,5 тысячи снарядов времен ВОВ

Более 9,5 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли водолазы со дна Балтийского моря. Об этом сообщили в МЧС.

Как отметили в ведомстве, специалисты в течение шести лет ведут разминирование акватории у берегов Балтийска. Здесь с 1945 года затоплена немецкая баржа, она находится на 17-метровой глубине.

«Останки и местность вокруг усеяны сотней тысяч снарядов... Только за последний месяц со дна поднято более 9,5 тыс. снарядов. Работы проводятся на пожарно-спасательном катере “Игорь Прокопчик”», - указали в МЧС.

Опасный груз поднимают на поверхность водолазы центра по спасательным операциям особого риска «Лидер», поисково-спасательный отряд обеспечивает проведение работ технически, спасатели доставляют боеприпасы на берег. Далее находки передают инженерным войскам, которые вывозят снаряды на полигон и уничтожают.

Ранее в Волоколамском округе Подмосковья сотрудники «Мособлпожспаса» ликвидировали боеприпас времен ВОВ, обнаруженный при вспашке земли, пишет 360.ru.

