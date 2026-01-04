На Чукотке снегоход провалился под лед, погиб ребенок
Ребенок погиб, женщина пострадала в результате провала снегохода под лед залива Лаврентия на Чукотке. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Чукотскому автономному округу.
По данным следствия, 3 января 28-летний местный житель на незарегистрированном снегоходе Yamaha с прицепленными санями выехал из села Инчоун в направлении села Лаврентия. В санях находились женщина и ребёнок. При движении по льду акватории залива Лаврентия, снегоход вместе с санями ушёл под воду. Малолетний ребёнок погиб на месте от переохлаждения, а пассажирку водитель сумел вытащить и позже доставил в больницу.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
Ранее в подмосковной Балашихе прохожие спасли провалившихся под лед детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
