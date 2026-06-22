Сотни миллиардов: Трунов рассказал о «буме» теневого рынка косметологии
Игорь Трунов заявил НСН, что в 2025 году оборот рынка косметологии в РФ составил 300 млрд рублей, а оборот нелегального рынка – 100 млрд.
Нелегальный рынок косметологии растет в год на 35% – это чудовищный бум. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
«Страх старения превратили в товар. Коммерческая выгода не всегда совпадает с безопасностью клиента, и мы имеем классический конфликт интересов, когда надежда на то, что рынок сам все отрегулирует, исчезает. В 2025 году оборот рынка косметологии в РФ составил 300 млрд рублей, а оборот теневого рынка – 100 млрд рублей, то есть, 30% – это нелегальный рынок. Он растет. В среднем рост составляет 35% – это бум, взрыв. Возьмем секту косметологов, вдохновителем которой был Емельян Брауде. Она действовала 8 лет. Они оказывали услуги без медицинского образования, начались смерти и жалобы. По статистике, в год поступает 50 тысяч исков о некачественном оказании медицинской помощи. Секта косметологов захлестнула рынок и эту статистику. В итоге организатор Брауде и его мастер-классы не попали под ответственность, а вот те, кому он выдал сертификаты, понесли наказания», - рассказал он.
Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил в пресс-центре НСН, что ринопластика стоит в мире на первом месте в рейтинге операций, после которых чаще всего пациенты сталкиваются с неудовлетворительным результатом.
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