«Почувствовали вольность»: В Латвии объяснили выдворение телеканала «Дождь»*

Сопредседатель латвийской «Партии действия» Евгений Король заявил НСН, что в стране сейчас по-своему понимают «свободу слова». 

Журналисты телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) сначала освещали повестку так, как это было необходимо властям Латвии, а потом почувствовали вольность, заявил сопредседатель латвийской «Партии действия» Евгений Король в беседе с НСН.

Накануне Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь». Король объяснил, почему телеканал не задержался в стране.

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«В нынешний период, к сожалению, у нас в стране довольно сложное понимание того, что такое свобода слова. Я никогда не смотрел телеканал «Дождь», не знаю, насколько там правдиво то, что они говорят, не мне судить, а людям, которые это смотрят. Судя по тому, что произошло, что-то они не так делали. Если политика канала не соответствует политике, которую диктует государство, они получают то, что получают. Значит, сначала они правильно повестку освещали, в какой-то момент почувствовали вольность и стали нейтрально освещать», - рассказал Король.

Также он отметил, что журналисты телеканала после скандала вряд ли останутся в стране.

«У нас есть органы, которые за это ответственны, миграционные службы будут решать. Если у журналистов здесь нет работы, им нет смысла оставаться. Возможно, их лишат вида на жительства, если оно есть. Если рабочая виза у них, то в течение суток люди должны покинуть страну», - добавил собеседник НСН.

Ранее латвийские власти возбудили против «Дождя» административное дело из-за эфира, в котором ведущий Алексей Коростелев заявил о помощи российским военным в зоне спецоперации. Позже Коростелев был уволен. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявлял, что редакцию телеканала выдворят из республики, а сотрудникам аннулируют вид на жительство.

При этом гендиректор телеканала Наталья Синдеева сообщила РБК, что телеканал продолжит работу в YouTube и планирует получить новую лицензию уже в другой стране.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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