Власти Москвы заявили, что почти все пассажиры метро в масках
Общий процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96%, а на некоторых станциях метро – 99%, сообщается в Telegram департамента транспорта Москвы.
В дептрансе напомнили о необходимости использования не только ношения масок, но и перчаток, так как через поверхности вирус передается не менее активно.
«Мы хотим поблагодарить москвичей за сознательность и просим не снимать средства защиты в течение всей поездки» – сообщили в столичном департаменте.
Ранее стало известно, что за отсутствие средств защиты от коронавируса в транспорте москвичей оштрафовали на 479,5 миллионов рублей.
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