Власти Москвы заявили, что почти все пассажиры метро в масках

Общий процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96%, а на некоторых станциях метро – 99%, сообщается в Telegram департамента транспорта Москвы.

В дептрансе напомнили о необходимости использования не только ношения масок, но и перчаток, так как через поверхности вирус передается не менее активно.

«Мы хотим поблагодарить москвичей за сознательность и просим не снимать средства защиты в течение всей поездки» – сообщили в столичном департаменте.

Ранее стало известно, что за отсутствие средств защиты от коронавируса в транспорте москвичей оштрафовали на 479,5 миллионов рублей.





