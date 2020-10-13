Пассажиров московского метро без масок оштрафовали на 479,5 млн рублей
Чаще всего за отсутствие масок штрафуют пассажиров станций «Павелецкая», «Комсомольская», «ВДНХ» и «Теплый стан». Об этом ТАСС сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
По словам Султанова, за время введения перчаточно-масочного режима в метрополитене было составлено 95,9 тыс. постановлений за отсутствие масок и перчаток у пассажиров.
Также руководитель транспортной службы рассказал, что в течение недели контролеры проводят проверки на всех станциях метро.
Султанов констатировал, что с 12 мая за нарушение масочного режима было выписано штрафов на общую сумму 479,5 миллионов рублей.
В Москве административный штраф за отсутствие масок и перчаток в транспорте наказывается штрафом в размере 5 тыс. рублей.
Ранее телеведущий Владимир Познер предложил штрафовать россиян на 50 тыс. рублей за отсутствие маски, посчитав, что иначе ограничительные меры не работают.
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