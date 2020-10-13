Пассажиров московского метро без масок оштрафовали на 479,5 млн рублей

Чаще всего за отсутствие масок штрафуют пассажиров станций «Павелецкая», «Комсомольская», «ВДНХ» и «Теплый стан». Об этом ТАСС сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По словам Султанова, за время введения перчаточно-масочного режима в метрополитене было составлено 95,9 тыс. постановлений за отсутствие масок и перчаток у пассажиров.

Также руководитель транспортной службы рассказал, что в течение недели контролеры проводят проверки на всех станциях метро.

Султанов констатировал, что с 12 мая за нарушение масочного режима было выписано штрафов на общую сумму 479,5 миллионов рублей.

В Москве административный штраф за отсутствие масок и перчаток в транспорте наказывается штрафом в размере 5 тыс. рублей.

Ранее телеведущий Владимир Познер предложил штрафовать россиян на 50 тыс. рублей за отсутствие маски, посчитав, что иначе ограничительные меры не работают.

Познер предложил крупные штрафы для тех, кто не носит маски

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусШтрафыМосковское Метро
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