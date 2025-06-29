Украина выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин. Об этом сообщил украинский парламентарий Роман Костенко.

Эстония уведомила ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Костенко написал в своём Facebook (запрещённая в России соцсеть, принадлежащая признанной экстремистской и запрещённой в РФ корпорации Meta), что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны страны о выходе из Оттавской конвенции.

Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен Верховной Радой.

Оттавская конвенция запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин, а также предусматривает их уничтожение. Документ был подписан 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999-го. Всего к нему присоединились 163 государства. Ранее о выходе из соглашения объявили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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