Украина выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин. Об этом сообщил украинский парламентарий Роман Костенко.
Костенко написал в своём Facebook (запрещённая в России соцсеть, принадлежащая признанной экстремистской и запрещённой в РФ корпорации Meta), что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны страны о выходе из Оттавской конвенции.
Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен Верховной Радой.
Оттавская конвенция запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин, а также предусматривает их уничтожение. Документ был подписан 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999-го. Всего к нему присоединились 163 государства. Ранее о выходе из соглашения объявили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
- СМИ: Тело Майкла Джексона было покрыто синяками и порезами
- Автор «Игры в кальмара» изменил финал сериала в последний момент
- Прилепин: 90% российских фильмов должны быть о национальных ценностях
- В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией
- СМИ: Дочь убитого основателя группы «Комбинация» судится за права на песни
- Сийярто: США отменили санкции против России, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2»
- Глава СВР Нарышкин провел телефонный разговор с директором ЦРУ Рэтклиффом
- Лавров признался, что мечтает отдохнуть на Иссык-Куле в Киргизии
- Вучич выступит с обращением из-за массовых беспорядков в Белграде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru