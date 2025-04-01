Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты за месяц работы этого сервиса, сообщили в Объединенном кредитном бюро.
Как уточнили в организации, большая часть оформленных заявок - 7,2 миллиона (91,5%) - является форматом полного запрета на кредиты.
Регионом-лидером по установленным самозапретам на кредиты стала Москва - жители столицы оформили 962 тысячи заявок. На втором месте расположилось Подмосковье (621,9 тысячи заявок), замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (475,4 тысяч заявок).
Закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта. Банки и МФО по заявлению гражданина могут ограничить возможность заключать с ним договоры на потребительские кредиты, кроме ипотечных, автомобильных и образовательных кредитов с господдержкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Для установления либо снятия запрета россиянину следует подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через портал госуслуг или многофункциональный центр.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта о самозапрете на кредиты и займы Константин Бахарев в пресс-центре НСН заявил, что установка самозапрета на кредиты не влияет на кредитную историю заемщика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru