Почти половина швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения

Почти половина швейцарцев (48%) поддерживает инициативу правой Народной партии ограничить население страны 10 млн человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Tamedia/20 Minuten.

Отмечается, что плебисцит может пройти уже в июне, но власти это пока не подтвердили.

Сейчас в Швейцарии проживают чуть более 9 млн человек, четверть из них - иностранцы. По предложению партии, при достижении отметки в 10 млн. человек (по прогнозу это произойдет в районе 2035 года) страна должна выйти из соглашений о свободном передвижении с ЕС.

Сторонники инициативы считают, что быстрый рост населения перегружает рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг. Правительство возражает, говоря что жёсткие ограничения ударят по экономике, зависящей от иностранной рабочей силы.

ФОТО: pixabay.com
