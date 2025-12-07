Почти половина швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения

Отмечается, что плебисцит может пройти уже в июне, но власти это пока не подтвердили.

Сейчас в Швейцарии проживают чуть более 9 млн человек, четверть из них - иностранцы. По предложению партии, при достижении отметки в 10 млн. человек (по прогнозу это произойдет в районе 2035 года) страна должна выйти из соглашений о свободном передвижении с ЕС.

Сторонники инициативы считают, что быстрый рост населения перегружает рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг. Правительство возражает, говоря что жёсткие ограничения ударят по экономике, зависящей от иностранной рабочей силы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приостановит на неопределенный срок миграцию из стран третьего мира в Соединенные Штаты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».