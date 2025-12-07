Почти половина швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения
Почти половина швейцарцев (48%) поддерживает инициативу правой Народной партии ограничить население страны 10 млн человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Tamedia/20 Minuten.
Отмечается, что плебисцит может пройти уже в июне, но власти это пока не подтвердили.
Сейчас в Швейцарии проживают чуть более 9 млн человек, четверть из них - иностранцы. По предложению партии, при достижении отметки в 10 млн. человек (по прогнозу это произойдет в районе 2035 года) страна должна выйти из соглашений о свободном передвижении с ЕС.
Сторонники инициативы считают, что быстрый рост населения перегружает рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг. Правительство возражает, говоря что жёсткие ограничения ударят по экономике, зависящей от иностранной рабочей силы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приостановит на неопределенный срок миграцию из стран третьего мира в Соединенные Штаты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища
- Почти половина швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения
- МВД: В Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания
- Ушаков: Путину импонирует зять Трампа Кушнер
- Таиланд эвакуирует жителей четырёх провинций из-за нового конфликта с Камбоджей
- Челябинск, Санкт-Петербург и Новосибирск стали лидерами по расходам на кофе
- Потребление алкоголя в России стало минимальным почти за 30 лет
- В Москве расследуют гибель женщины после двух операций
- СМИ: Республиканская гвардия Бенина задержала участников попытки переворота
- В ГД предложили снизить возраст ответственности за половые преступления до 12 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru