Сексолог рекомендовал спортсменам пятиминутный секс
Врач-сексолог в эфире НСН порекомендовал бывшему игроку «Локомотива» оставить вопросы секса специалистам.
Воспитанник петербургского «Зенита», бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что игрокам в футбол нельзя заниматься сексом за два дня до матча. По его словам, секс затрачивает слишком много энергии, особенно у мужчин. Женщины, тем не менее, наоборот, получают от процесса силы, пишет портал «Чемпионат».
Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН заявил, что для каждого человека должен быть индивидуальный подход в частоте и продолжительности половых актов.
«Я порекомендую футболистам играть в футбол, а вопросы - как и за сколько часов и дней до матча заниматься сексом оставить врачам-сексологам. Секс у людей протекает по-разному. И для футболистов, и для других спортсменов это очень индивидуально. У всех по-разному теряется энергия. У одних - это долгий половой акт, им, действительно, не нужно заниматься сексом накануне матча. У других - это достаточно быстрые и интенсивные 5-6 минут, при этом энергии уходит не так много, а напряжение снимается – им это полезно», - сказал Полеев.
Сексолог отметил, что секс также влияет на состояние мышц и может способствовать уравновешенности человека в эмоциональном плане.
«Также есть люди физически раскованные, пластичные, а есть менее раскованные, которым для снижения мышечного напряжения необходима "разрядка". Я лично знаю теннисистов мирового класса, как женщин, так и мужчин, у которых, если накануне соревнований вечером не будет полового акта, то они будут делать резкие движения и выглядеть неуклюже. А, если у них будет короткая близость с любимым человеком, то они будут лучше двигаться на корте. Это же касается всех людей. Вообще у людей разное количество гормонов и реакция на них. Есть люди, которые спокойно переносят воздержание и даже уходят в монахи, на людей не бросаются. А есть те, кто на третий день без секса начинают всем грубить и покрываются прыщами. Так что это очень индивидуально», - заключил эксперт.
Ранее сообщилось, что британец умер в Италии во время просмотра порнофильма. 60-летний мужчина путешествовал по стране на велосипеде. Прибыв в Венецию, он зашел секс-шоп и заплатил пять евро за просмотр порнофильма в отдельной комнате. Обеспокоенные долгим отсутствием клиента работки секс-шопа открыли дверь и обнаружили мужчину лежащим на полу без сознания. Александр Полеев сообщил в эфире НСН, что вряд ли просмотр «фильма для взрослых» послужил причиной смерти британца.
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