Сексолог рекомендовал спортсменам пятиминутный секс

Воспитанник петербургского «Зенита», бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что игрокам в футбол нельзя заниматься сексом за два дня до матча. По его словам, секс затрачивает слишком много энергии, особенно у мужчин. Женщины, тем не менее, наоборот, получают от процесса силы, пишет портал «Чемпионат».

Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН заявил, что для каждого человека должен быть индивидуальный подход в частоте и продолжительности половых актов.

«Я порекомендую футболистам играть в футбол, а вопросы - как и за сколько часов и дней до матча заниматься сексом оставить врачам-сексологам. Секс у людей протекает по-разному. И для футболистов, и для других спортсменов это очень индивидуально. У всех по-разному теряется энергия. У одних - это долгий половой акт, им, действительно, не нужно заниматься сексом накануне матча. У других - это достаточно быстрые и интенсивные 5-6 минут, при этом энергии уходит не так много, а напряжение снимается – им это полезно», - сказал Полеев.