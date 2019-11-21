Сексолог: Интим на первом свидании с россиянами светит лишь Ди Каприо

Возможность интима на первом свидании допускают 55 процентов жителей России. При этом абсолютное большинство сторонников интимной связи на первой встрече — мужчины. Представители сильной половины человечества высказались «за» в 94 случаях из 100.

При этом, согласно данным опроса, опубликованного порталом mazm.ru, среди женщин подобный исход свидания одобряют лишь 14 процентов опрошенных. Примечательно, что большинство согласных на секс на первом свидании проживают в Санкт-Петербурге, Воронеже и Москве. Самые консервативными в этом вопросе оказались жители Уфы, Казани и Махачкалы.

Действительно ли жителям крупных городов свойственно подобное раскрепощенное поведение? Об этом в эфире НСН рассказал врач-сексолог Александр Полеев.

«Секс в мегаполисе, конечно, существенно отличается от сексуальных отношений в маленьких городах, где все на виду. В мегаполисе люди анонимны и, сексуальная революция здесь происходит быстрее, сами люди более раскованные. Это явление имеет место во всех мегаполисах, независимо Россия это или Европа, США», - сказал он.

Сексолог отметил, что самыми популярными городами для секса признаны «маленькие курортные города», среди которых лидирует Ибица. Также он призвал не доверять опросам подобного характера, так как люди редко в них отвечают честно.