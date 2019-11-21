Сексолог: Интим на первом свидании с россиянами светит лишь Ди Каприо
Врач-сексолог в эфире НСН не поверил в результаты опроса, по которому 55% жителей России допускают секс на первом свидании.
Возможность интима на первом свидании допускают 55 процентов жителей России. При этом абсолютное большинство сторонников интимной связи на первой встрече — мужчины. Представители сильной половины человечества высказались «за» в 94 случаях из 100.
При этом, согласно данным опроса, опубликованного порталом mazm.ru, среди женщин подобный исход свидания одобряют лишь 14 процентов опрошенных. Примечательно, что большинство согласных на секс на первом свидании проживают в Санкт-Петербурге, Воронеже и Москве. Самые консервативными в этом вопросе оказались жители Уфы, Казани и Махачкалы.
Действительно ли жителям крупных городов свойственно подобное раскрепощенное поведение? Об этом в эфире НСН рассказал врач-сексолог Александр Полеев.
«Секс в мегаполисе, конечно, существенно отличается от сексуальных отношений в маленьких городах, где все на виду. В мегаполисе люди анонимны и, сексуальная революция здесь происходит быстрее, сами люди более раскованные. Это явление имеет место во всех мегаполисах, независимо Россия это или Европа, США», - сказал он.
Сексолог отметил, что самыми популярными городами для секса признаны «маленькие курортные города», среди которых лидирует Ибица. Также он призвал не доверять опросам подобного характера, так как люди редко в них отвечают честно.
«Опросы это вещь не очень надежная. Кто-то стремится показаться более современным, чем есть, и, поэтому отвечает «Да» [в опросе]. А на самом деле не даст она на первом свидании. Леонардо Ди Каприо даст, а другим нет… Поэтому к опросам надо относиться с осторожностью. Это может быть идеал, мечта о раскованности», - пояснил собеседник.
Кроме того, необходимо учитывать социальную среду, говорит эксперт.
«Одно дело медицинский институт, а другое филологический факультет или физико-технологический. В разных средах и подход разный», - добавил он.
По его словам, сексология как наука опирается не на простые опросы, а на научные методы исследования с использованием «сыворотки правды», гипноза и многопрофильных опросников, которые содержат по 200 вопросов. Последние подвергаются тщательному анализу психолога, который составляет психолого-социологическую картину человека.
Ранее НСН сообщала, что ученые из канадского университета Брока выяснили, почему женщин часто привлекают, так называемые, плохие парни. Специалисты сообщили, что причина кроется в их способности уверенно и спокойно себя вести. Уточняется, что в частности женщин привлекают мужчины с психопатическими расстройствами.
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