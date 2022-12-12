Песню Ильи Резника о конфликте на Украине убрали из новогодних огоньков

Песню Ильи Резника о конфликте на Украине «Любимые не умирают» убрали из новогодних огоньков, сообщает МК.

Илья Резник сочинил текст песни «Любимые не умирают» и отдал ее исполнительнице хита «Улыбка» Азизе.

Один их представителей шоу-бизнеса назвал случившееся демаршем. По его мнению, нельзя говорить о патриотизме в стране в ситуации, когда продюсеры федеральных телеканалов отказываются включать в праздничную программу такие композиции.

Резник и Азиза ситуацию не комментировали.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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