Песню Ильи Резника о конфликте на Украине убрали из новогодних огоньков
Песню Ильи Резника о конфликте на Украине «Любимые не умирают» убрали из новогодних огоньков, сообщает МК.
Илья Резник сочинил текст песни «Любимые не умирают» и отдал ее исполнительнице хита «Улыбка» Азизе.
Один их представителей шоу-бизнеса назвал случившееся демаршем. По его мнению, нельзя говорить о патриотизме в стране в ситуации, когда продюсеры федеральных телеканалов отказываются включать в праздничную программу такие композиции.
Резник и Азиза ситуацию не комментировали.
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