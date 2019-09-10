Почти половина россиян может остаться к 2030 году без работы

К 2030 году почти половина россиян может потерять работу или пройти переобучение. В исследовании РАНХиГС говорится, что 45,5% работников через 11 лет вытеснят роботы. Наибольший риск потерять работу в связи с роботизацией процессов оказался у сотрудников, занятых в гостиничном и ресторанном бизнесе, обрабатывающих производствах, сельском и лесном хозяйстве, розничной торговле и добыче полезных ископаемых, пишут «Известия».

По словам авторов исследования, «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн россиян. Для решения проблемы безработицы они предлагают предусмотреть налог на роботов, а собранные средства направить на социальную помощь. Кроме того, специалисты выступают за введение четырехдневной рабочей недели, отмечает Ura.ru.

Ранее экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН призвал повышать уровень жизни, а не сокращать рабочую неделю.







