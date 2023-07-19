Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

В Москве с 14:00 вторника до 9:00 среды выпало 38 мм осадков, это почти половина месячной нормы, сообщило столичное метеобюро.

Синоптики уточнили, что менее чем за сутки в городе зарегистрировано выпадение свыше 45% месячной нормы осадков, в июле она составляет 84 мм, передает «Интерфакс».

В Москве временно закрыли парки и зоопарк

Столичные парки и зоопарк временно перестали работать.

Во вторник, 18 июля, в столице менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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