Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки
19 июля 202311:34
В Москве с 14:00 вторника до 9:00 среды выпало 38 мм осадков, это почти половина месячной нормы, сообщило столичное метеобюро.
Синоптики уточнили, что менее чем за сутки в городе зарегистрировано выпадение свыше 45% месячной нормы осадков, в июле она составляет 84 мм, передает «Интерфакс».
Столичные парки и зоопарк временно перестали работать.
Во вторник, 18 июля, в столице менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru