Почти каждый тридцатый россиянин столкнулся с COVID-19 за год пандемии

Случай заражение новой коронавирусной инфекцией, с которого началось распространение COVID-19 в России, был зарегистрирован ровно год назад. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные сайтов стопкоронавирус.рф и Росстата. Отмечается, что за это время с COVID-19 лично столкнулся почти каждый тридцатый житель России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пациент с COVID-19, с которого началось распространение инфекции в нашей стране, появился 1 марта прошлого года, а к 17 марта уже был сотый случай заболевания.