Почти каждый тридцатый россиянин столкнулся с COVID-19 за год пандемии

Случай заражение новой коронавирусной инфекцией, с которого началось распространение COVID-19 в России, был зарегистрирован ровно год назад. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные сайтов стопкоронавирус.рф и Росстата. Отмечается, что за это время с COVID-19 лично столкнулся почти каждый тридцатый житель России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пациент с COVID-19, с которого началось распространение инфекции в нашей стране, появился 1 марта прошлого года, а к 17 марта уже был сотый случай заболевания.

Суточный прирост COVID-19 в России составил 11 571 человек

А ранее в понедельник, 1 марта, стало известно, что менее 10% мирового населения выработали антитела к коронавирусу. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, ссылаясь на 500 исследований очагов заражения в некоторых городах мира. Как пишет «Коммерсант», также она отметила, что в некоторых местах иммунизация населения поддерживается на уровне 50-60% – это относится к густонаселенным городским районам.

При этом, сообщает Сваминатан, такие показатели встречаются достаточно редко и для защиты населения от COVID-19 нужна массовая вакцинация, отмечает RT. К слову, ранее ВОЗ рекомендовала сделать прививку от COVID-19 тем, кто уже переболел коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
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