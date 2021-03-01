Суточный прирост COVID-19 в России составил 11 571 человек



За последние сутки в России зарегистрированы 11 571 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.

Общее число заболевших с начала пандемии в России составило 4 257 650 человек, из них скончались 86 455 пациентов.

По приросту заболевших лидирует Москва, где зарегистрировали 2097 новых случаев заболевания, на втором месте Санкт-Петербург – 943 человек.

Отмечается, что 11 277 человек выздоровели за последние 24 часа, погибли 333 человек. При этом 348 121 заболевших переносят COVID-19 в активной форме.







