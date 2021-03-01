Суточный прирост COVID-19 в России составил 11 571 человек
За последние сутки в России зарегистрированы 11 571 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.
Общее число заболевших с начала пандемии в России составило 4 257 650 человек, из них скончались 86 455 пациентов.
По приросту заболевших лидирует Москва, где зарегистрировали 2097 новых случаев заболевания, на втором месте Санкт-Петербург – 943 человек.
Отмечается, что 11 277 человек выздоровели за последние 24 часа, погибли 333 человек. При этом 348 121 заболевших переносят COVID-19 в активной форме.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- Эксперты предупредили о взломе почтовых ящиков Gmail
- Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна этапировали в колонию
- Суточный прирост COVID-19 в России составил 11 571 человек
- Постпред Британии при ООН призвал Россию присоединиться к программе COVAX
- Принц Гарри рассказал о боязни повторить судьбу своей матери
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru