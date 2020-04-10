Почти четверть россиян увидели в самоизоляции возможность отдохнуть

В период самоизоляции, который был введён в целях предотвращения распространения COVID-19, каждый четвертый россиянин отдыхает и не занимается ничем. Как пишет ТАСС, об этм говорят данные опроса, проведенного Антикризисным социологическим центром. Выяснилось, что больше всего отдыхающих в возрастной группе от 18 до 24 лет, а также среди людей старше 55-ти. Также стало известно, что каждый третий опрошенный уделяет время самообразованию. Еще четверть респондентов заняты домашними делами или ремонтом.

Помимо этого, в ходе опроса выяснилось, что большинству наших соотечественников в период самоизоляции не хватает прогулок по городу, возможности видеться с близкими и живого общения. Около 12% респондентов признались, что находятся дома в одиночестве.

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Ранее НСН писала, что повседневные привычки жителей России серьезно изменились из-за распространения коронавируса. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Так, 84% респондентов с введением режима самоизоляции прекратили или стали реже видеться с друзьями. В Москве эта цифра достигла 90%.

Кроме того, социологи выяснили, что 69% граждан отказались от рукопожатий и объятий при встрече. Выходить на улицу, гулять перестали совсем или стали реже 80% опрошенных.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
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