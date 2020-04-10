Иван Демьян на самоизоляции сочинил песню про врачей, борющихся с коронавирусом
Лидер группы «7Б» в эфире НСН рассказал, как проводит время в режиме самоизоляции.
В России продолжается режим самоизоляции. Во время вынужденных выходных появилось много времени, которое можно провести с пользой. Как и большинство россиян, лидер группы «7Б» Иван Демьян находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН музыкант рассказал, что на карантине написал песню, посвященную врачам, которые борются с эпидемией.
«Привет всем НАШИм. Конечно карантин и самоизоляция дают свои плоды, хочется, чтобы это все поскорее закончилось, но пока мы слушаем новости, «сводки с фронта», как говорится, и со всей командой ищем лучшие выходы самозанятости дома. Мы решили не терять зря времени и записали песню, которая посвящается героям-врачам. Песня будет называться «МедБоги». Записываем мы ее дистанционно, уже на стадии завершения и скоро официально ее всем представим» - рассказал Иван Демьян
Ранее в эфире НСН лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал, что на карантине дал вторую жизнь своим старым песням.
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