Иван Демьян на самоизоляции сочинил песню про врачей, борющихся с коронавирусом

В России продолжается режим самоизоляции. Во время вынужденных выходных появилось много времени, которое можно провести с пользой. Как и большинство россиян, лидер группы «7Б» Иван Демьян находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН музыкант рассказал, что на карантине написал песню, посвященную врачам, которые борются с эпидемией.

«Привет всем НАШИм. Конечно карантин и самоизоляция дают свои плоды, хочется, чтобы это все поскорее закончилось, но пока мы слушаем новости, «сводки с фронта», как говорится, и со всей командой ищем лучшие выходы самозанятости дома. Мы решили не терять зря времени и записали песню, которая посвящается героям-врачам. Песня будет называться «МедБоги». Записываем мы ее дистанционно, уже на стадии завершения и скоро официально ее всем представим» - рассказал Иван Демьян

Ранее в эфире НСН лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал, что на карантине дал вторую жизнь своим старым песням.



