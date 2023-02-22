В США признали правоту Путина по поводу Запада и Украины

Президент Владимир Путин был прав, когда говорил о роли западных стран в конфликте на Украине. Такое мнение в статье для издания Federalist высказал американский журналист Эдди Скарри.

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Обозреватель согласился со словами президента России о том, что Соединенные Штаты и их союзники используют Украину для разжигания войны и желают стратегического поражения РФ.

Скарри считает, что западные СМИ намеренно умалчивают о важных моментах в послании Путина федеральному собранию.

В своей речи российский лидер обвинил Запад в невыполнении обещаний по Донбассу.

Москва может вернуться к переговорам по Украине, заявил глава германской разведки Бруно Каль. Условием для возобновления диалога он назвал успехи российской армии на поле боя, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:УкраинаЗападВладимир Путин
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