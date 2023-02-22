Обозреватель согласился со словами президента России о том, что Соединенные Штаты и их союзники используют Украину для разжигания войны и желают стратегического поражения РФ.

Скарри считает, что западные СМИ намеренно умалчивают о важных моментах в послании Путина федеральному собранию.

В своей речи российский лидер обвинил Запад в невыполнении обещаний по Донбассу.

Москва может вернуться к переговорам по Украине, заявил глава германской разведки Бруно Каль. Условием для возобновления диалога он назвал успехи российской армии на поле боя, передает НСН.

