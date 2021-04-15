Почти 700 тысяч выпускников напишут 15 апреля итоговое сочинение

Сочинение можно сдать в несколько дней, однако 15 апреля является основным сроком. Выпускники с ограничениями по здоровью могут написать изложение вместо сочинения, этой возможностью воспользовались 10,7 тысяч учащихся. Также к написанию сочинения допускаются выпускники прошлых лет, которые намерены поступать в вузы, в этом году их число составило 2 282.

Сочинение все регионы страны пишут в 10 утра по местному времени. На выполнение задания уйдет 3 часа 55 минут. В сочинении должно быть около 350 слов, минимальный объем текста - 250 слов. Школьники должны сформулировать свои мысли по теме, принадлежащей к одному из пяти направлений: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Время перемен", "Разговор с собой" и "Между прошлым и будущим".

Сроки написания итогового сочинения, который проводится для допуска старшеклассников к ЕГЭ, ранее перенесли с декабря на 5 апреля из-за пандемии COVID-19. В конце марта стало известно, что дата экзамена вновь изменена.

