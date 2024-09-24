Почти 70% россиян готовы переехать на юг страны
Около 66% жителей России хотели бы переехать на Юг России, если рядом с домом будут школы, поликлиники и детские сады, сообщила «Газета.Ru» на основе опроса от аналитиков ГК ТОЧНО.
Из-за отсутствия инфраструктуры не готовы переехать на Черноморское побережье 24% респондентов. Так, для 40% россиян, которые хотят купить там квартиру, важен этот фактор.
Около 23% опрошенных видят на юге страны наибольшую необходимость в комплексном развитии территорий (КРТ) из-за объемов хаотичной застройки.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН заявила, что обновления лимитов по семейной ипотеке следует ждать не раньше начала 2025 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат объяснил, как могут поделить имущество Шнуров и Абрамова
- Собчак обвинила жену Шнурова в развале группы «Ленинград»
- МИД России выступил с осуждением масштабных ударов Израиля по Ливану
- Госдума разрешила подсудимым заключать контракт с Минобороны
- Советник главы ДНР: ВСУ пытаются выводить из Угледара ударные группы
- Представители МККК посетили военнопленных в Курской области
- РСТ: Цены на отдых в черноморских отелях упадут на 50-60% в конце сентября
- Российские войска поразили завод, производивший двигатели для самолетов ВСУ
- Армия Израиля начала новую волну атак на объекты «Хезболлы» в Ливане
- Почти 70% россиян готовы переехать на юг страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru