Почти 70% россиян готовы переехать на юг страны

Из-за отсутствия инфраструктуры не готовы переехать на Черноморское побережье 24% респондентов. Так, для 40% россиян, которые хотят купить там квартиру, важен этот фактор.

Около 23% опрошенных видят на юге страны наибольшую необходимость в комплексном развитии территорий (КРТ) из-за объемов хаотичной застройки.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН заявила, что обновления лимитов по семейной ипотеке следует ждать не раньше начала 2025 года.

