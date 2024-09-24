Почти 70% россиян готовы переехать на юг страны

Около 66% жителей России хотели бы переехать на Юг России, если рядом с домом будут школы, поликлиники и детские сады, сообщила «Газета.Ru» на основе опроса от аналитиков ГК ТОЧНО.

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Из-за отсутствия инфраструктуры не готовы переехать на Черноморское побережье 24% респондентов. Так, для 40% россиян, которые хотят купить там квартиру, важен этот фактор.

Около 23% опрошенных видят на юге страны наибольшую необходимость в комплексном развитии территорий (КРТ) из-за объемов хаотичной застройки.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН заявила, что обновления лимитов по семейной ипотеке следует ждать не раньше начала 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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