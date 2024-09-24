«Бюджет исчерпан»: Обновления лимитов по семейной ипотеке призвали ждать в 2025 году

Обновления лимитов по семейной ипотеке следует ждать не раньше начала 2025 года, тогда же начнет реализовываться отложенный спрос на нее, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщили, что общего объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября. Так изданию ответили на вопрос о том, планируется ли выделять новые средства на госпрограмму. Указывается, что ведомство будет следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения порога. Лимиты льготной ипотеки – это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой.