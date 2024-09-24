«Бюджет исчерпан»: Обновления лимитов по семейной ипотеке призвали ждать в 2025 году
Вряд ли правительство будет выделять новые бюджеты на оставшиеся два месяца до нового года, отметила в эфире НСН Ирина Радченко.
Обновления лимитов по семейной ипотеке следует ждать не раньше начала 2025 года, тогда же начнет реализовываться отложенный спрос на нее, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщили, что общего объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября. Так изданию ответили на вопрос о том, планируется ли выделять новые средства на госпрограмму. Указывается, что ведомство будет следить за динамикой рынка до конца года и принимать решение о необходимости увеличения порога. Лимиты льготной ипотеки – это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой.
«Будут ждать нового года клиенты и банки, потому как вряд ли будет кто-то на оставшиеся два месяца сейчас выделять новые бюджеты. В этом году был предусмотрен определенный бюджет, он исчерпан. У нас уже сейчас дефицит и есть, мягко скажем, более приоритетные у правительства расходы. Поэтому думаю, что вряд ли в текущих обстоятельствах кабинет министров соберется, чтобы выделить еще какие-то миллиарды на продолжение семейной ипотеки. А в следующем году они предусмотрены, будет ипотека под 6% до 2030 года. Нужно дождаться обновления лимита. Это называется отложенный спрос. Граждане, которые подпадают под эти требования, с нового года будут выходить на сделки», – сказала Радченко.
В свою очередь юрист по недвижимости Денис Бутовичев в беседе с НСН отметил, что подавать заявку на льготную ипотеку нужно в начале года, пока объем лимитов еще позволяет взять кредит.
«Чтобы успеть с какими-то лимитами, нужно как можно заранее подать заявку, одобрить себе кредитный лимит определенный. И когда находится уже объект непосредственно, нужно подать также заявку на его одобрение. То есть, нужно как можно раньше начать суетиться, лимиты имеют свойство заканчиваться. Как правило, действительно, проще попасть во все лимиты в начале года, чем в конце. Еще забавный факт, что раньше по некоторым программам, наоборот, в конце года удавалось получить более простое одобрение, потому что лимиты не вырабатывались. Но это было исключение из правил», – сказал он.
Кроме того, Бутовичев рассказал, что выдача ипотеки продолжается, несмотря на высокую ставку Центробанка. По его словам, сделки идут с серьезным торгом, который составляет до 10%.
«В целом продолжается выдача ипотечных кредитов даже по таким высоким ставкам. Сейчас сложилась уникальная ситуация на рынке – цены, несмотря на то, что, казалось бы, замерли на таких источниках как "Авито" и "ЦИАН"... На самом деле сделки идут с серьезным торгом, сейчас 10% – это стандартная величина торга. Мы этого не видим, агрегатор объявлений показывает, что цены остановились, но на самом деле дисконты присутствуют», – добавил собеседник НСН.
Из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке на прошлой неделе приостановили «Сбер», РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк. Кроме того, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос по кредитам, оформленным по этой госпрограмме, до 50,1%, напоминает «Радиоточка НСН».
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