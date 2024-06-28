Почти 70% нетехнических специалистов считают важным владение IT-навыками

Владение IT-навыками считают важным в карьере 70% нетехнических специалистов, об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследования школы IT-профессий Skillfactory.

Самыми востребованными навыками выступают аналитика и обработка данных (66%), автоматизация бизнес-процессов (52%) и работа с искусственным интеллектом (48%).

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При этом уровень владения IT-компетенциями у нетехнических специалистов остается низким. Так, только 20% респондентов оценили свой уровень владения ими как продвинутый, а 40% владеют только базовыми знаниями.

Согласно исследованию, 80% опрошенных считают, что после освоения актуальных IT-навыков они смогут проще выполнять свои обязанности, 45% считают, что смогут перейти в крупную корпорацию и 30% ожидают, что их зарплата увеличится.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил НСН, что IT-компании на фоне дефицита кадров сделали ставку на студентов и выпускников технических вузов и готовы вкладываться в их профессиональный рост.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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