Почти 70% москвичей находятся на самоизоляции

Почти 70% жителей столицы соблюдают режим самоизоляции. Об этом говорится в исследовании, проведенном компании МТС. Аналитики проанализировали нагрузку на инфраструктуру связи в период борьбы с распространением коронавируса в Москве. Выяснилось, что 68% абонентов МТС в Москве с 30 марта по 3 апреля находятся на самоизоляции, не меняя место нахождения, и более 95% времени проводят в зоне действия одной базовой станции.

В исследовании также отмечается, что в спальных районах столицы выросли голосовой трафик мобильной связи и трафик домашнего интернета – это стало следствием соблюдения режима самоизоляции и переходом большинства офисных сотрудников на дистанционную работу.

По данным МТС, единственным административным округом столицы, где зафиксировано снижение объем голосовых услуг, стал Центральный - здесь снижение составило 37%, при этом объем трафика мобильной передачи данных в ЦАО уменьшился на 66%.

Три больных COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве

Ранее НСН писала, что Сергей Собянин признался, что власти города планировали ввести жёсткий пропускной режим в столице. Однако, по словам градоначальника, ситуация изменилась, поскольку жители мегаполиса на этой неделе стали вести себя корректно.

По словам мэра Москвы, если жители столицы и дальше будут вести себя таким образом, то до введения спецпропусков дело не дойдет.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
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