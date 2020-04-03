Почти 70% москвичей находятся на самоизоляции

Почти 70% жителей столицы соблюдают режим самоизоляции. Об этом говорится в исследовании, проведенном компании МТС. Аналитики проанализировали нагрузку на инфраструктуру связи в период борьбы с распространением коронавируса в Москве. Выяснилось, что 68% абонентов МТС в Москве с 30 марта по 3 апреля находятся на самоизоляции, не меняя место нахождения, и более 95% времени проводят в зоне действия одной базовой станции.



В исследовании также отмечается, что в спальных районах столицы выросли голосовой трафик мобильной связи и трафик домашнего интернета – это стало следствием соблюдения режима самоизоляции и переходом большинства офисных сотрудников на дистанционную работу.



По данным МТС, единственным административным округом столицы, где зафиксировано снижение объем голосовых услуг, стал Центральный - здесь снижение составило 37%, при этом объем трафика мобильной передачи данных в ЦАО уменьшился на 66%.