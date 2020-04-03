Почти 70% москвичей находятся на самоизоляции
Почти 70% жителей столицы соблюдают режим самоизоляции. Об этом говорится в исследовании, проведенном компании МТС. Аналитики проанализировали нагрузку на инфраструктуру связи в период борьбы с распространением коронавируса в Москве. Выяснилось, что 68% абонентов МТС в Москве с 30 марта по 3 апреля находятся на самоизоляции, не меняя место нахождения, и более 95% времени проводят в зоне действия одной базовой станции.
В исследовании также отмечается, что в спальных районах столицы выросли голосовой трафик мобильной связи и трафик домашнего интернета – это стало следствием соблюдения режима самоизоляции и переходом большинства офисных сотрудников на дистанционную работу.
По данным МТС, единственным административным округом столицы, где зафиксировано снижение объем голосовых услуг, стал Центральный - здесь снижение составило 37%, при этом объем трафика мобильной передачи данных в ЦАО уменьшился на 66%.
Ранее НСН писала, что Сергей Собянин признался, что власти города планировали ввести жёсткий пропускной режим в столице. Однако, по словам градоначальника, ситуация изменилась, поскольку жители мегаполиса на этой неделе стали вести себя корректно.
По словам мэра Москвы, если жители столицы и дальше будут вести себя таким образом, то до введения спецпропусков дело не дойдет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Газа не будет. Украина готовится к прекращению транзита
- Петиция о военных медиках из РФ в Италии набрала 600 подписей
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа