Три больных COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве
В Москве три пациента, у которых был выявлен положительный тест на коронавирус, нарушили режим самоизоляции. Заболевание проявлялось у них в легкой форме.
Они пренебрегли обязанностью не выходить из своих квартир, и были пойманы с помощью камер видеонаблюдения. В результате за нарушение им были выписаны штрафы в размере 4 тысяч рублей. Об этом сообщил журналистам министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Для контроля за больными COVID-19 в Москве начал работать «Социальный мониторинг». Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий. В пятницу первым пациентам с диагнозом COVID-19 раздали смартфоны с предустановленным приложением, которое поможет городу контролировать соблюдение больными карантина и не допустить распространения инфекции.
За минувшие сутки в Москве выявлено 448 новых случаев инфицирования. Всего в мегаполисе их уже 2923, 168 пациентов выздоровели.
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