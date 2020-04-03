Три больных COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве

Они пренебрегли обязанностью не выходить из своих квартир, и были пойманы с помощью камер видеонаблюдения. В результате за нарушение им были выписаны штрафы в размере 4 тысяч рублей. Об этом сообщил журналистам министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Для контроля за больными COVID-19 в Москве начал работать «Социальный мониторинг». Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий. В пятницу первым пациентам с диагнозом COVID-19 раздали смартфоны с предустановленным приложением, которое поможет городу контролировать соблюдение больными карантина и не допустить распространения инфекции.

За минувшие сутки в Москве выявлено 448 новых случаев инфицирования. Всего в мегаполисе их уже 2923, 168 пациентов выздоровели.







