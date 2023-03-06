Почти 600 школ откроют в ДНР к сентябрю

К 1 сентября на территории Донецкой народной республики откроется 589 школ, сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

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По её словам, в ДНР в первый класс пойдут порядка 11 тысяч детей, а принимать документы на зачисление в школы первоклассников в республике начнут уже 1 апреля.

Колударова добавила, что дети из льготной категории, к примеру, из семьи военных и сотрудников МЧС, смогут учиться в тех школах, которые выберут сами, независимо от места прописки.

Ранее сообщалось, что школы российской столицы передали более 73 тысяч единиц учебных материалов и оборудования в учебные заведения Луганска и Донецка.

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