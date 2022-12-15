Школы Москвы помогли школам Луганска и Донецка с техникой и материалами для уроков

Школы российской столицы передали более 73 тысяч единиц учебных материалов и оборудования в учебные заведения Луганска и Донецка. Об этом сообщает департамент образования и науки города Москвы. Там отметили, что столица не только посылает необходимые предметы для учебы, но также делится педагогическим опытом и наработками с преподавателями и руководителями школ новых территорий.

В учебные заведения и детские сады Луганска и Донецка направлены также художественная литература, компьютеры, мебель, игровой и спортивный инвентарь, спальные принадлежности, другое оборудование, необходимое для организации образовательного и воспитательного процесса.

Как уточнили в департаменте, в начале будущего года из Москвы в школы и колледжи Донецка и Луганска направят более миллиона учебников и пособий. Все материалы в данный момент приобретают у издательств. Кроме того, организованы курсы повышения квалификации для директоров и другого руководящего состава школ ДНР и ЛНР. Лекторами выступят эксперты в области образования из российской столицы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что Госдума намерена принять закон, разрешающий переводить школы с муниципального бюджета на областной.

