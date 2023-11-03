Главархив и ГИТИС запускают совместный подкаст о театральном образовании

В частности, Главархив и ГИТИС запустят в ноябре совместный подкаст «ГИТИС говорит», который будет посвящён истории отмечающего своё 145-летие театрального вуза, а также столичному театральному образованию с 1878 года до настоящего времени.

Участниками подкаста станут студенты, выпускники и преподаватели института, а также историки Главархива Москвы. Они расскажут об известных выпускниках и преподавателях вуза: Владимире Немировиче-Данченко, Всеволоде Мейерхольде, Ольге Книппер, Марии Кнебель, Андрее Попове, Олеге Табакове и многих других.

Также первые выпуски подкаста посвятят становлению Филармонического училища, основанного в 1878 году Петром Шостаковским.

«Уверена, что подкаст будет полезен не только тем, кто любит театр, но и всем школьникам, которые хотят в дальнейшем поступать в театральные вузы», – заключила Ракова.

Подкаст будет доступен на популярных подкаст-платформах: «Яндекс. Музыка», «ВКонтакте», «Mave» и других.

