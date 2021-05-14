Почти 400 тысяч человек воспользуются программой детского кешбэка в 2021 году

Почти 400 тысяч человек смогут воспользоваться программой по кешбэку для детского отдыха в 2021 году. Об этом рассказала координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

По ее словам, нормативные акты, необходимые для запуска программы, проходят финальные согласования. Правительство выделило на программу 5 млрд рублей, говорится на официальном сайте ЕР.

Окунева отметила, что Ростуризм уже подготовил необходимые документы. Программа должна заработать до начала активного туристического сезона.

Глава Ростуризма рассказала о мерах поддержки туроператоров и кешбэке за детский отдых

Согласно программе, родители, которые собираются приобрести летом путевки в детские лагеря, смогут вернуть часть их стоимости. По детскому отдыху кешбэк составит 50%.

О том, что в России будет введена программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране, сообщил в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, передает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости//Александр Полегенько
ТЕГИ:Детский Отдых
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