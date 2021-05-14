Почти 400 тысяч человек воспользуются программой детского кешбэка в 2021 году
Почти 400 тысяч человек смогут воспользоваться программой по кешбэку для детского отдыха в 2021 году. Об этом рассказала координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
По ее словам, нормативные акты, необходимые для запуска программы, проходят финальные согласования. Правительство выделило на программу 5 млрд рублей, говорится на официальном сайте ЕР.
Окунева отметила, что Ростуризм уже подготовил необходимые документы. Программа должна заработать до начала активного туристического сезона.
Согласно программе, родители, которые собираются приобрести летом путевки в детские лагеря, смогут вернуть часть их стоимости. По детскому отдыху кешбэк составит 50%.
О том, что в России будет введена программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране, сообщил в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, передает Ura.ru.
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