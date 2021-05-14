Почти 400 тысяч человек воспользуются программой детского кешбэка в 2021 году

Почти 400 тысяч человек смогут воспользоваться программой по кешбэку для детского отдыха в 2021 году. Об этом рассказала координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

По ее словам, нормативные акты, необходимые для запуска программы, проходят финальные согласования. Правительство выделило на программу 5 млрд рублей, говорится на официальном сайте ЕР.

Окунева отметила, что Ростуризм уже подготовил необходимые документы. Программа должна заработать до начала активного туристического сезона.