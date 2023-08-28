Почти 40 процентов министерств РФ работают с обратной связью в соцсетях
Аналитики «Госдиджитала» провели исследование и выяснили, что почти все российские министерства имеют официальные страницы в соцсетях, однако на сообщения пользователей они реагируют лишь частично.
Уточняется, что в Telegram и во «ВКонтакте» присутствуют все ведомства. Исключение составляет Министерство юстиции, которое в отличие от остальных, не завело страницу в «Одноклассниках», а также полностью закрыло свои страницы для обратной связи. В целом же, возможность оставить комментарий или написать чат-боту, отсутствует более чем у трети из 62 госпабликов.
Исследователи также провели эксперимент, направив в каждое из министерств три обращения: поверхностный вопрос, неудобный вопрос и провокационную реплику. В итоге ответили только 32,3% страниц, не ответили 29%, остальные 38,7% ограничили возможность комментирования и комментарии им не были направлены.
Что касается личных сообщений, то в данном случае ответили только 27,5%, не ответили 25,8%, а почти у половины (49,7%) страниц личные сообщения оказались закрыты. Никак не поддерживают работу с обратной связью 58% страниц.
Отмечается, что лучше всех обратная связь работает у Минэкономразвития, а вот Минобороны, МИД, Минздрав, Минкультуры, Минстрой и Минвостокразвития на обращения не отвечали. Быстрее всего отвечали в личных сообщениях во «ВКонтакте» (39 минут), в среднем же ответ приходилось ждать от четырёх часов до шести дней.
Ранее в кабинете министров РФ отказались поддержать проект закона об обращении граждан к чиновникам через соцсети, указав, что инициативу необходимо значительно доработать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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