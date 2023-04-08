СМИ: ФБР пытается вербовать россиян через соцсети для сбора разведданных

По данным СМИ, в соцсетях размещено видео, на котором голос на русском языке говорит слушателям, что «ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить Соединённым Штатам разведданные».

Издание отмечает, что ФБР занимается поиском шпионов, эмигрантов и всех, у кого есть информация о противодействии Кремлю. Добавляется, что разведка США занимается подобной вербовкой с февраля.

Ранее «Радиоточка НСН» со ссылкой на СМИ сообщала, что Леонардо ДиКаприо и Ким Кардашьян вызвали на допрос в ФБР.

