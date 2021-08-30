Почти 31 млн пенсионеров уже 2 сентября получат по 10 тысяч рублей

Около 31 миллиона пенсионеров в России получат единовременную «президентскую» выплату в 10 тысяч рублей в четверг, 2 сентября. Речь идёт о тех гражданах, пенсия которых зачисляется на банковскую карту, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещанию у председателя правительства Михаила Мишустина.

Как уточнили ранее в Пенсионном фонде, выплату получат все граждане РФ, получающие пенсии по состоянию на 31 августа текущего года. Всего деньги должны получить около 43 миллионов человек - как неработающие, так и работающие пенсионеры. Заявлений подавать не надо, начисления произведут на основании данных ПФР.

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Выплаты тем, кому пенсию доставляет Почта России, начнутся с 3 сентября. Помимо 10 тысяч рублей пенсионерам президент Владимир Путин поручил выделить разовые выплаты в 15 тысяч рублей сотрудникам силовых структур и военнослужащим, в том числе, курсантам военных училищ.

Предложение главы государства обусловлено не только предстоящим в сентябре выборами, но имеет под собой и экономические основания, заявил ранее НСН экономист Денис Ракша.

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