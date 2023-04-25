Почти 1,5 млн россиян привились от клещевого энцефалита
Почти 1,5 миллиона россиян уже прошли вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что такой результат фиксируется на 16-ю неделю этого года. Надзорное ведомство указало, что в 2022 году за аналогичный период были привиты порядка 1,2 миллиона россиян. Таким образом, всего в этом сезоне планируют вакцинировать свыше 3,48 миллиона человек.
Ранее в проектном офисе национального проекта «Наука и университеты» сообщили «Газете.Ru», что ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора обнаружили в Азиатской части России новый вирус Хасеки, который передается от укуса клещей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru