Почти 1,5 млн россиян привились от клещевого энцефалита

Отмечается, что такой результат фиксируется на 16-ю неделю этого года. Надзорное ведомство указало, что в 2022 году за аналогичный период были привиты порядка 1,2 миллиона россиян. Таким образом, всего в этом сезоне планируют вакцинировать свыше 3,48 миллиона человек.

Ранее в проектном офисе национального проекта «Наука и университеты» сообщили «Газете.Ru», что ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора обнаружили в Азиатской части России новый вирус Хасеки, который передается от укуса клещей, сообщает «Радиоточка НСН».

