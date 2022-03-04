Почти 140 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

По информации сервиса на 07:47 мск 4 марта, во Внуково были отменены 54 рейса, шесть — задержаны. В Домодедово отменили восемь и задержали девять бортов. Кроме того, в Шереметьево утром в пятницу отменены 50 и задержаны 12 рейсов, пишет RT.

На фоне специальной военной операции РФ на Украине приостановили работу более 10 аэропортов в регионах вблизи украинской границы. Кроме того, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов из РФ.

