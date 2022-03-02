В Ростуризме рассказали, как россиянам вернуться домой на самолете

Вернуться в Россию из стран, которые закрыли небо для российских самолетов, можно через Сербию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм и Росавиацию.

Италия возобновила выдачу туристических шенгенов

Отмечается, что кроме этих стран, в Россию туристы могут вернуться через Турцию и Египет. Эти страны, а также ОАЭ, Мальдивы и Таиланд также заявили о том, что остаются открытыми для россиян после введения санкций Евросоюза.

Ранее стало известно, что визовый центр Италии в России с 1 марта начнет прием документов на туристические визы, несмотря на то, что Италия закрыла воздушное пространство для России. Такое же решение приняли еще 35 стран. Россия зеркально ответила на ограничение полетов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияТуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры