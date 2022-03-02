В Ростуризме рассказали, как россиянам вернуться домой на самолете

Отмечается, что кроме этих стран, в Россию туристы могут вернуться через Турцию и Египет. Эти страны, а также ОАЭ, Мальдивы и Таиланд также заявили о том, что остаются открытыми для россиян после введения санкций Евросоюза.

Ранее стало известно, что визовый центр Италии в России с 1 марта начнет прием документов на туристические визы, несмотря на то, что Италия закрыла воздушное пространство для России. Такое же решение приняли еще 35 стран. Россия зеркально ответила на ограничение полетов.

