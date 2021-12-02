Регионы получат около 6 млрд рублей на соцвыплаты на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на соцвыплаты на детей от трёх до семи лет регионы РФ уже получили почти 305 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

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Выступая на заседании правительства он отметил, что на эти цели будет дополнительно направлено ещё около 6 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг .

«Такая поддержка очень важна. Ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», - подчеркнул Мишустин. Он добавил, что такая поддержка очень важна для малообеспеченных семей.

Председатель правительства добавил, что эта мера поддержки была усовершенствована и размер выплаты теперь может составлять 50%, 75 и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, в зависимости от финансовой ситуации в семье.

Ранее Госдума одобрила поправки об увеличении прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей, сообщает RT.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:Михаил МишустинСемьяДетиВыплатыГосподдержка
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