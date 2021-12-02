Регионы получат около 6 млрд рублей на соцвыплаты на детей

Выступая на заседании правительства он отметил, что на эти цели будет дополнительно направлено ещё около 6 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг .

«Такая поддержка очень важна. Ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», - подчеркнул Мишустин. Он добавил, что такая поддержка очень важна для малообеспеченных семей.

Председатель правительства добавил, что эта мера поддержки была усовершенствована и размер выплаты теперь может составлять 50%, 75 и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, в зависимости от финансовой ситуации в семье.

Ранее Госдума одобрила поправки об увеличении прожиточного минимума в 2022 году до 12 654 рублей, сообщает RT.

